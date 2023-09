Vier mannen uit Kessel-Lo opgepakt voor inbraak in het Kasteel van Langdorp

Op donderdag 31 augustus 2023 omstreeks 14u20 reed een patrouille van PZ Aarschot rond het Kasteel van Langdorp. Tijdens die patrouille konden ze vier personen zien staan op het terras van het kasteel, waarop deze te voet wegvluchtten. De patrouille deed verder nazicht in de buurt en werd aangesproken door een mountainbiker, die een persoon in de struiken had opgemerkt. Op zijn aanwijzingen konden de agenten een eerste verdachte aantreffen. Uit zijn eerste relaas bleek dat hij met vrienden naar Aarschot was gekomen op twee bromfietsen. In zijn omgeving konden de twee bromfietsen worden aangetroffen, deze werden in beslag genomen. Verder werden er in de buurt twee zakken aangetroffen met voorwerpen die vermoedelijk uit het kasteel afkomstig zijn. Het slachtoffer kon deze achteraf herkennen als haar eigendom.