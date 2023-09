Vijf onderzoekers van UGent krijgen prestigieuze beurs van Europese Commissie

Marijn Bauters is een van de onderzoeksprojecten die een beurs heeft gekregen van 1,5 miljoen euro . "De beurzen dienen om de prangende vragen in onze maatschappij te kunnen beantwoorden", zegt hij. Zijn project FORECAT onderzoekt zwerflandbouw in Centraal-Afrika. "Als een bos wordt gekapt en verbrand dan gaat er een deel voedingsstoffen verloren, maar een ander deel blijft liggen onder de vorm van as. Die as kan gebruikt worden als 'natuurlijk' bemestingsmiddel", legt Bauters uit.

"In het onderzoek gaan we op zoek naar een duurzame manier om die techniek toe te passen. We willen een tool ontwikkelen waarmee we beslissingen op grote schaal kunnen nemen. Het project is belangrijk voor meer dan een miljard mensen in Centraal-Afrika." Tijdens het onderzoek zal Bauters en zijn team samenwerken met onderzoekers van Centraal-Afrika.