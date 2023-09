Wie zit er achter de phishingtelefoontjes? Hoe oplichters jonge Vlaamse vrouwenstemmen zoeken om je bankgegevens te ontfutselen 

Je kan er volgens onze gesprekken ook goed aan verdienen. De bedragen die we horen gaan van 300 euro tot 9000 euro. De uitbetalingen zouden in cash of via bitcoins verlopen. Sommigen hebben het ook over een aandeel in de winst tot 20 procent.

Bij de Computer Crime Units van de Federale Gerechtelijke Politie herkent men de manier van werken: "Criminele organisaties ronselen inderdaad ‘medewerkers’ voor allerlei vormen van oplichting via digitale kanalen. Dat kan Telegram zijn, maar even goed sociale media als Snapchat of Instagram."

Maar ingrijpen in phishingzaken is niet altijd zo eenvoudig."Zowel in België als in de buurlanden werden er al in verschillende dossiers verdachten gearresteerd. Vaak leiden de sporen echter naar het (verre) buitenland en dan is het moeilijker om daders te vatten."

Niet klikken op sms'jes of WhatsAppberichten of ingaan op telefoontjes blijft de boodschap dus. Geef ook nooit wachtwoorden of pincodes door tijdens een telefoongesprek.