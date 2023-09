Vrouw met rollator staat rustig op overweg Adinkerke terwijl trein voorbij rijdt: "Levensgevaarlijke situatie"

"Dit had veel erger kunnen aflopen", reageert Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. "De trein reed gelukkig traag voorbij, maar evengoed had ze kunnen struikelen. Vorig jaar waren er 32 slachtoffers, waarvan 11 dodelijk. Elk ongeval is er één te veel. Wat we ook vaststellen is dat het in 70 procent van ongevallen om buurtbewoners gaat. Zij denken te vaak dat ze de situatie kennen, waardoor hen niets zal overkomen."

Petit roept hierbij nog eens op om de signalisatie te respecteren. "Wanneer de slagbomen naar beneden zijn en de lichten op rood staan, blijf dan op veilige afstand."