Toekomst Wablieft-krant in eenvoudige taal onzeker: twee van de vijf medewerkers ontslagen

De Wablieft-redactie hoopt op voldoende financiële middelen om hun werking te kunnen voortzetten. Daarvoor hebben ze minstens vijf redactieleden nodig, zo schrijft de organisatie in een persbericht. "Met een kleine ploeg van drie mensen is het niet haalbaar om de kwaliteit die we nu bieden te garanderen. We vrezen voor het voorbestaan van Wablieft in zijn geheel."

"Een wekelijkse krant wordt moeilijk, boeken en lesmateriaal maken ook. Dat vinden we enorm jammer. Het is belangrijk dat wij de wereld kunnen verduidelijken voor een laaggeletterd publiek, zeker omdat er online zo veel fake news circuleert. Onze krant wordt ook vaak als lesmiddel gebruikt in het onderwijs: we zullen veel mensen teleurstellen, als we dit niet blijven doen."