Wandelnetwerk in de Zennevallei breidt met 220 kilometer uit

"Met dit nieuwe digitale wandelnetwerk in de Zennevallei is het wandelnetwerk Brabantse Wouden nu volledig", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. "Twee jaar geleden realiseerden we het wandelnetwerk Zoniënwoud als digitale uitbreiding van het bewegwijzerde wandelnetwerk Zuid-Dijleland. Vorig jaar legden we de digitale link naar Leuven, en vanaf nu kunnen we vanaf het provinciehuis in Leuven naar het Pajottenland wandelen."