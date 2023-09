Wereldgezondheidsorganisatie ziet "zorgwekkende tendensen wat het coronavirus betreft" in aanloop naar de winter

Daartegenover staat dat de gegevens over COVID-19 beperkt zijn, omdat heel wat landen niet langer rapporteren. Slechts 43 landen, minder dan een kwart van de 194 lidstaten, hebben sterfgevallen gemeld aan de WHO, 20 landen hebben informatie verstrekt over ziekenhuisopnames.

"We schatten dat er op dit moment honderdduizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen zijn voor COVID-19", zei Maria Van Kerkhove, COVID-19-specialist bij de WHO. "Dat is zorgwekkend, omdat we in bepaalde landen koudere maanden zullen kennen: de mensen zullen geneigd zijn meer tijd samen binnen door te brengen en virussen die zich langs de lucht verspreiden, zoals COVID-19, zullen daarvan profiteren."

Omdat de griep en het respiratoir syncytieel virus (RSV), dat luchtweginfecties veroorzaakt, ook circuleren, benadrukte Van Kerkhove het belang van testen en vaccineren.