Veel scholen schrappen zwemlessen door gebrek aan zwembaden: afgelopen 20 jaar is aantal zwembaden gedaald van bijna 400 naar minder dan 300

Het zwembad van Zandhoven is niet het enige dat recent is gesloten. In twintig jaar tijd is het totale aantal zwembaden in Vlaanderen gedaald van 378 naar 298. Veel zwembaden zijn nog gebouwd in de jaren 70, verwarmen nog op gas en zijn slecht geïsoleerd. Een recept voor torenhoge energiefacturen.

Als een renovatie uiteindelijk onvermijdelijk wordt, gooit de uitbater - zeker in kleinere gemeenten - vaak de handdoek in de ring. Steden en gemeenten die toch kiezen voor een renovatie of een nieuwbouw, doen dat steeds meer in samenwerking met een private speler, die vaak ook instaat voor de uitbating. Met hogere kosten voor de scholen of de gemeenten tot gevolg.