Achtkoppige drugsbende uit Genk vrijgesproken na fout in dagvaarding

Op 5 januari 2023 werden vijf leden van de bende op heterdaad betrapt in een geparkeerde auto in Zwartberg met daarin een plastic zak met bijna 54.000 euro aan cash geld en met verschillende gloednieuwe gsm-toestellen in de koffer. Een van de gearresteerde jongens verklaarde dat hij samen met zijn broer al enkele maanden onder druk werd gezet en dealde voor een 18-jarige jongen die zich uitgaf voor TurtleKing. Ze zouden aan zo'n 2.000 klanten in Limburg cocaïne moeten leveren hebben.

De broers werkten in shifts van 12 uur en leverden per shift aan een 70-tal klanten. Dat gebeurde in huurwagens die maandelijks vervangen werden. Een van die huurauto's moest na een ongeval op 22 december in Genk achtergelaten worden. In die auto vond de politie een tas met cocaïne, een envelop met 5.000 euro en een gsm die vol stond met berichten en foto's over drugsdeals en die verstuurd werden van de accounts die gelinkt konden worden aan TurtleKing. Aan de hand van die informatie kon de politie TurtleKing identificeren.