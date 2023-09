YouTuber Acid versus ex-Reuzegommer: zaak meteen uitgesteld naar 18 januari

Zoals verwacht werden op de zitting van vandaag enkel conclusietermijnen bepaald. Meester Walter Van Steenbrugge - de advocaat van Acid - hekelde wel het feit dat er nog geen enkel stuk werd overgemaakt. Meester Wim De Colvenaer repliceerde dat de raadsman van Acid zijn tussenkomst in het dossier pas recent meldde. Daarnaast vroeg de advocaat van de ex-Reuzegommer nog of het bewuste YouTube-filmpje op de zitting bekeken zou kunnen worden. De rechter stelde echter dat hij dat in principe niet zal doen. "We gaan er toch geen show van maken", reageerde meester Van Steenbrugge op de vraag van zijn tegenstrever.