Archeologische opgravingen aan de toekomstige KMO-zone in Voeren

"Het late neolithicum, dat is in deze omgeving de periode van de eerste boerengemeenschappen: jager-verzamelaars die zich vestigen en aan landbouw en veeteelt begonnen doen. Dat is ongeveer 5.000 jaar geleden", legt Gabriella Kaszas van de IOED (intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst) uit. "De midden-bronstijd is dan weer 3.000 jaar geleden. Dat zijn landbouwgemeenschappen." Sporen uit die periode zijn in Vlaanderen erg schaars.