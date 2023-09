Lagere economische groei doet begrotingstekort oplopen tot 30 miljard

De neerwaartse herziening is een gevolg van de somberdere vooruitzichten voor de wereldeconomie en de - vanaf november naar verwachting - opnieuw aantrekkende inflatie als gevolg van stijgende olie- en gasprijzen. In de tweede jaarhelft van 2024 zou de inflatie weer afkoelen. De inflatie zou uitkomen op gemiddeld 4,4 procent in 2023 en 4,1 procent in 2024.

De werkgelegenheid zou dit jaar met 50.000 toenemen. In 2024 zouden er nog eens 40.000 banen worden gecreëerd. De werkgelegenheidsgraad zou in 2024 verhogen tot 72,9 procent.