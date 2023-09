BEKIJK - Bioloog maakt unieke beelden van Limburgse wolvenwelp die tot op 3 meter nadert

Bioloog Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum geeft regelmatig uitleg over de wolven in Limburg. En de voorbije jaren was dat heel vaak nadat een van de wolven was gesneuveld in het verkeer. Nu gaat het over een springlevende wolf, want Thoelen is erin geslaagd om een van de jonge welpen uitvoerig te filmen. De beelden werden in primeur getoond op TV Limburg.

Tijdens de opnames van anderhalf uur naderde de welp tot op een afstand van 3 meter. "Ik was erdoor verrast, en ben zelfs even moeten stoppen met filmen, omdat ik niet op tijd kon scherp stellen", lacht Thoelen. "Ik had me verstopt in een maïsveld, gecamoufleerd en tegen de wind in en dan was het wachten en hopen dat de welp mijn kant zou uitkomen en dat is dus gebeurd. Dit is mijn mooiste waarneming ooit", vertelt de bioloog bij Goeiemorgen Morgen! op Radio2.