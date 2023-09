Langverwacht biermuseum in Beursgebouw Brussel klaar voor opening: "Moet even belangrijk worden als Atomium"

Via de monumentale centrale hal worden bezoekers naar de tweede verdieping geleid, waar het interactieve bierbelevingsparcours is ingedeeld in zes zones met elk een apart thema rond de biercultuur.

Na een inleiding tot de Belgitude en een geschiedkundig overzicht van bier, kijken bezoekers in het hoofd van een brouwer aan de hand van een grote installatie en digitale schermen. Zo komen ze er meer te weten over de basisingrediënten van bier, maar ook over hoe brouwers met hun creativiteit aan de slag gaan om nieuwe smaken te creëren.