“Messy Chef” Jelle Beeckman voert actie tegen lege brooddozen: “Kinderen schamen zich wanneer ze geen eten bijhebben” 

Jelle Beeckman, die ook bekend is als “The Messy Chef”, voert actie om ervoor te zorgen dat de brooddozen van kinderen op school gevuld zijn met een gezonde lunch. Beeckman is naast kok ook al lang maatschappelijk werker op scholen en ziet schrijnende toestanden. In "Goeiemorgen Morgen!" op Radio 2 vertelt hij over het probleem en zijn engagement. "Kinderen doen alles om niet te moeten zeggen dat de brooddoos leeg is."