Consortium achter Metro 3 in Brussel laat kortgeding tegen MIVB vallen

SM Toots laat van haar kant alvast het aangespannen kortgeding vallen. Dat bevestigt Florence Bribosia, woordvoerster van Besix, een van de bouwbedrijven in het consortium. "De gesprekken verlopen constructief en we hebben een aantal plooien kunnen gladstrijken", laat zij verder weten. Op wat er precies op de onderhandelingstafel ligt en of de MIVB bereid is om de eerder gevraagde dwangsommen te laten vallen, wenste de woordvoerster van Besix niet op in te gaan.