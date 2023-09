30 jaar cel voor Danny Masterson, bekend van "That 70s Show", voor verkrachting van 2 vrouwen

Drie vrouwen hadden hem aangeklaagd, maar de jury kon het maar over twee van de drie eens worden. Hij ontmoette de vrouwen via de Scientology Kerk, de beruchte sekte waar Masterson zelf al jarenlang lid van is. Ook de vrouwen waren aanhangers van de veelbesproken geloofsovertuiging.

Nu dus is er een strafmaat bekend gemaakt. De acteur die vooral bekend is van "That 70s show" moet minstens 30 jaar de cel in. Daarna pas maakt hij kans op een vervroegde vrijlating, maar hij kan ook levenslang gevangen blijven. Masterson heeft de verkrachtingen altijd ontkend.