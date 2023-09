De Plas van Rotselaar gesloten voor zwemmers, bezoekers wagen zich toch in het water

Bij mooi en warm weer trekken heel wat inwoners van Rotselaar en brede omstreken naar Domein Ter Heide, bekend als de Plas van Rotselaar. Je kan er wandelen, zonnen en vooral zwemmen in openlucht. Bij mooi weer is het over de koppen lopen. Toch slaagt de gemeente Rotselaar er niet in om de plas zwemveilig te houden in de maand september. “Het zwemseizoen loopt van juni tot augustus”, zegt burgemeester Jelle Wouters. “Dat is een hele logistieke operatie, die we ver op voorhand plannen.”