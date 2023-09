Dendermonde krijgt legale graffitimuur: "Voorstel kwam van jongeren zelf"

Vanaf 17 september heeft Dendermonde er een nieuwe attractie bij. Dan wordt in het Wastijnepark een legale graffitimuur geopend. "Het was een idee van twee jongeren, Ian en Samuel", legt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V) uit. "Zij vonden dat er in Dendermonde, net als in andere gemeenten en steden, een plek moest komen waar jongeren op een legale manier met graffiti kunnen experimenteren."

Via het jongerenbudget dienden Samuel en Ian een aanvraag in, met succes. "We zien graffiti overal opduiken waar het niet moet, dus om het op een afgesproken plek wél toe te laten, leek ons een goed idee", gaat Verwaeren verder. "De jongeren zijn samen met stadsmedewerkers op zoek gegaan naar een plek en zo zijn we uitgekomen bij een muur in het Wastijnepark."