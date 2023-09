Het was de heetste zomer ooit gemeten, en dat heeft de hele wereldbevolking gevoeld

"Bijna niemand op aarde ontsnapte de voorbije drie maanden aan de klimaatverandering", zei Andrew Pershing bij de presentatie van de resultaten. Hij is vicevoorzitter van Climate Central en assistent-professor aan de Universiteit van Cornell (New York).

"In elk land dat we konden analyseren (180, red.), zagen we temperaturen die moeilijk gehaald zouden kunnen worden zonder de menselijke klimaatverandering. In sommige gevallen zou het zelfs zo goed als onmogelijk zijn. Het gaat dan ook over landen in het zuidelijk halfrond waar dit de koelste tijd van het jaar is. Koolstofvervuiling is daar duidelijk voor verantwoordelijk."