Leger helpt om mensen van daken te halen in Griekenland: "Een ravage", zegt Vlaming in getroffen gebied 

Omdat Renders ook nu gasten heeft in zijn B&B, moest hij naar de buurt van het lager gelegen Volos om inkopen te doen. "Het is daar hallucinant: bomen over de weg, grote modderpoelen, omgekantelde wagens, boomstammen, stenen", schetst hij.

"In de dorpen hebben we sinds maandag geen stromend water, geen stroom. Het is back to basics. Men schat dat we pas over 10 dagen weer water zullen hebben. Het is een ravage."