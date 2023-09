EK en BK wakeboarden afgelast in Beernem door blauwalgen: "Heel jammer, want iedereen was zo gemotiveerd"

Volgende week maandag zou normaal het EK wakeboarden in Beernem beginnen. Zondag was het BK gepland. Er waren 110 deelnemers ingeschreven. Die kwamen uit 16 verschillende landen, waaronder ook Zuid-Afrika en Israël. De wedstrijd is afgeschaft omdat er blauwalgen in het kanaal Gent-Brugge zijn gevonden, waar de wedstrijd zou doorgaan. Dat is een bacterie waar je ziek van kan worden.

De organisatoren hebben nog geprobeerd om een andere plek te vinden, maar dat is niet gelukt. Ze zijn dan ook erg ontgoocheld. "We weten niet goed hoe we er mee moeten omgaan", reageert Wouter Deschrijver. "Iedereen was heel gemotiveerd, we hadden ook veel medewerkers, het is gewoon heel jammer."