16-jarige hersendood na aanrijding met politiewagen in regio Parijs: vrees voor rellen 

Het parket gaf geen informatie over het precieze verloop van de politieactie en de aanrijding. Volgens berichten in Franse media had de eerste politiewagen een melding ontvangen dat de tiener zonder helm reed. Het is onduidelijk of de politie de 16-jarige vervolgens probeerde aan te houden of de jongen al op de vlucht sloeg toen hij de patrouille zag. Foto's suggereren dat de jongeman de zijkant van een politieauto raakte.