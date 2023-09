Wetenschappers bouwen model van menselijk embryo zonder sperma of eicellen, kan op termijn mogelijk miskramen helpen voorkomen

Het is dus geen feitelijke of zelfs synthetische embryo. Het is een model van stamcellen dat lijkt op een embryo waarmee de wetenschappers dus kunnen nagaan hoe een echte embryo werkt.

"We kunnen bijvoorbeeld bepaalde afwijkingen of genetische aanpassingen doen aan de stamcellen van deze modellen", legt professor Jacob Hanna uit persbureau Reuters. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek. "Door die aanpassingen te doen, kunnen wetenschappers nagaan welke impact welke genen of hormonen precies hebben."