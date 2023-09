Fotoboek legt interieur Sint-Baafshuis in Gent vast voor start van renovatiewerken: "Ooit gingen hier 650 meisjes naar school"

De fotografen brachten het boek ‘Dwaalgang’ uit in eigen beheer. Het geld om het te publiceren werd verzameld via een crowdfunding. De opbrengst van het boek gaat integraal naar een dagcentrum in Sint-Denijs-Westrem voor psychisch kwetsbare mensen van vzw Hand in Hand. Er werd intussen al zeker 7.000 euro opgehaald. "Dwaalgang' ligt vanaf vandaag in de boekhandels in Gent.