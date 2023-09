Groen vreest dat "vastgoedcowboys" de buurt rond Stuivenberg inpalmen dankzij Antwerps stadsbestuur

"Annick, laat Stuivenberg niet in de steek". Met die slogan lanceert de Antwerpse afdeling van Groen een open brief aan het stadsbestuur en specifiek aan schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). De oppositiepartij is bezorgd over de toekomst van de site van het ziekenhuis Stuivenberg. Dat staat binnenkort leeg. Groen klaagt aan dat de stad de budgetten voor de beloofde stadsontwikkeling heeft opgesoupeerd aan andere projecten. De partij vreest leegstand.