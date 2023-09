Topman uit Japanse popindustrie misbruikte decennialang honderden tienerjongens

Ondanks zijn succes, bleef Kitagawa weg van het publieke oog. Hij verscheen zelden in het openbaar, liet zich bijna nooit fotograferen en gaf amper interviews. Toch werd hij geprezen in Japan, zelfs na zijn dood. Kitagawa overleed in 2019 op 87-jarige leeftijd. Zijn begrafenis was een groot nationaal evenement en zelfs de toenmalige premier Shinzo Abe betuigde zijn steun na het overlijden.