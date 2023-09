TV-presentator Jimmy Fallon creëert volgens medewerkers toxische werkomgeving: "Op slechte dagen, verpestte hij het voor iedereen"

Jimmy Fallon?

De 48-jarige Jimmy Fallon begon zijn carrière bij "Saturday night live", een komisch sketchprogramma op de Amerikaanse zender NBC. Hij acteerde in enkele films vooraleer hij in 2009 startte als presentator van "NBC's late night with Jimmy Fallon". In 2014 mocht hij de bekende "The tonight show" overnemen van Jay Leno.

In de 9 jaar dat hij "The tonight show" presenteert, kreeg hij heel wat bekende gasten zoals Donald Trump, Ariana Grande en Madonna over de vloer. Hij is gekend om zijn spelletjes en sketches die hij opvoert met zijn gasten.

Zijn talkshow wordt sinds mei niet meer uitgezonden, omdat de schrijvers in de industrie staken.