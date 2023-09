Kempense band scoort op Ierse nationale zender: "We staan op hun website naast het bericht over nieuwe single van de Stones"

Dat Brandies Band nu ook bekend is op de Ierse nationale radio en televisie heeft volgens de bandleider te maken met de Nobelprijs Literatuur die Yeats won in 1923, precies 100 jaar geleden. "Er is door die verjaardag weer extra belangstelling voor de dichter, en dat heeft ons wel geholpen om in de spotlights te komen bij de nationale omroep in Ierland. Ze vinden het daar heel spannend dat uitgerekend Belgen hun grote dichter eren", lacht Van den Branden.