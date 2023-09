Kinderverzorgster (23) veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor mishandeling peuters uit Dilbeek

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige kinderverzorgster veroordeeld omdat ze twee peuters mishandeld had in het kinderdagverblijf in Dilbeek waar ze werkte. De vrouw tilde de kinderen hardhandig op en gooide hen meters door de lucht. De kinderverzorgster werd ontslagen, maar kon even later in een ander kinderdagverblijf aan de slag.