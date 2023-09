Blink-182-concert in Antwerpen gaat door, Kourtney Kardashian en drummer Travis Barker : "Onze baby is gered"

Kardashian (44) maakte de zwangerschap aan haar man op een ludieke manier bekend. Tijdens een concert in juni in LA hield ze een bord omhoog met de tekst "Travis, ik ben zwanger". Een verwijzing naar de videoclip van "All the small things", de grootste hit van Blink-182.



De beelden van die zangerschapsaankondiging - en van Barker die van zijn melk was - gingen viraal. Het koppel was in de realityreeks "The Kardashians" ook openhartig over hun pogingen om via IVF zwanger te raken.