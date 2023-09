Vragen rond nieuwe parkeersituatie in Halle blijven onbeantwoord

Het zijn vooral de handelaars in het stadscentrum die zich zorgen maken over het aanbod van parkeerplaatsen. Uit een nieuwe parkeerstudie blijkt nu dat er enerzijds 510 parkeerplaatsen zullen verdwijnen aan de huidige parkings De Bres, Leide, Possozplein en Van de Maelestraat. Anderzijds werd duidelijk dat er na de herinrichting 766 andere parkeerplaatsen worden gecreëerd in het nieuwe parkeergebouw De Bres (264), in de nieuwe NMBS-parking (250) en op de nieuwe parking aan de Suikerkaai. In de toekomst zouden er in het stadscentrum zo 256 parkeerplaatsen meer dan vandaag zijn. Dat zijn er dus eerder te veel dan te weinig.