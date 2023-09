Leerlingen krijgen gratis gezonde lunch in Lissewege

Boterhammen met groenten en een plantaardige spread, prikkers met tomaat en mozzarella, en wat druiven als dessert: alle leerlingen van basisschool Ter Poorten in Lissewege werden donderdagmiddag op een lekkere en gezonde lunch getrakteerd. Het is een actie van Brood(doos)nodig, de vzw die zich verzet tegen voedselongelijkheid op school. En dat is nodig, want uit de praktijk blijkt dat één op de vier jongeren in stedelijke context met een lege of weinig voedzame brooddoos naar school gaat.

Tina De Jaeger van Brood(doos)nodig: "Door honger op school aan te pakken, vergroten de onderwijskansen voor alle leerlingen. Want wie met honger op school zit, kan zich niet genoeg concentreren tijdens de lessen."