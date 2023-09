Leidt actieplan Brussel-Zuid tot beterschap? Eerste reacties klinken vrij positief, maar er zijn ook bedenkingen

Dat er een politiepost in het station zelf komt, vindt Meukens een goede zaak. "Het feit dat mensen nu 's avonds niemand meer zien als ze zich in nood voelen, kan niet." Buurtbewoners zitten op dezelfde lijn. "Een politiepost in het station is geen luxe", zegt Pascale Vielle van het buurtcomité Saint-Gilles Midi/South/Zuid. "Dit station is een toegangspoort tot ons land, en het kán toch echt niet dat je dan wordt geconfronteerd met verloedering en criminaliteit."

De Brusselse hotelsector zit op dezelfde lijn. "Het Zuidstation is samen met Brussels Airport de toegangspoort voor toeristen en zakenmensen, niet alleen voor de hoofdstad, maar ook voor Vlaanderen en Wallonië", reageert de Brussels Hotel Association (BHA).

Anderzijds kan je ook stellen dat een politiepost op zich niet zaligmakend is. Denk maar aan het politiecommissariaat in de Brabantstraat, vlak bij het station Brussel-Noord. Enkele dagen geleden nog bleek uit een reportage van "Terzake" dat dit de drugsdealers in de nabijgelegen Aarschotstraat en in Brussel-Noord niet tegenhoudt.

"Ik pleit voor meer preventie in plaats van louter repressie", zegt Pascale Vielle. Op middellange termijn kom je volgens haar met repressie alleen niet veel vooruit.