Man gewond nadat e-sigaret in zijn broek ontploft in station van Mechelen

Hoe de e-sigaret kon ontploffen, is een raadsel. "Het toestel zat in z'n broek en was op dat moment ook uiteraard niet in gebruik. De man hoorde opeens een redelijk luide knal, maar hij had in eerste instantie niet door wat er precies gebeurd was, tot hij zag dat er een groot gat zat in zijn broek en dat zijn been brandwonden vertoonde."

Het is de eerste keer dat de Mechelse brandweer moet uitrukken voor een ontplofte e-sigaret. "We hebben wel al meegemaakt dat we moesten uitrukken voor andere ontplofte elektronische toestellen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk een elektronisch apparaat dat op batterijen werkt en met alle Chinese rommel die momenteel op de markt is, mag het ons misschien ook niet helemaal verrassen."