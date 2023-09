Geen washandjes of wc-papier meer: Frauke en Eline maken menstruatieproducten gratis beschikbaar op school

Caritas, dat zich in Vlaanderen met armoedebestrijding bezighoudt, berekende het in 2020: één op de acht meisjes en vrouwen in ons land heeft géén geld om menstruatieproducten te kopen. En hoewel we intussen 2023 zijn, is daar nog geen structurele oplossing voor. Drie leerkrachten uit Veurne hebben daarom vorige zomer zelf een project op poten gezet om menstruatieproducten gratis beschikbaar maken: Goed GeRegeld. Intussen doen al 56 scholen mee.