Mexico haalt abortus uit federale strafrecht, maar in verschillende deelstaten blijven beperkingen bestaan

Enkele landen gingen Mexico al voor en haalden abortus eerder al uit het strafrecht. Dat was vorig jaar nog het geval in het zeer conservatieve Colombia. In 2020 werd abortus legaal in Argentinië. Ook in Uruguay, Cuba, Guyana, Frans-Guyana en Puerto Rico (officieel een deel van de VS) is abortus toegelaten. Al verschilt de periode wel waarin het kan.

In El Salvador, Honduras, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en Haïti is het dan weer zonder enige uitzondering verboden. Zij hebben de strengste abortuswetgeving.

In Peru, Paraguay, Venezuela en Guatemala is abortus alleen toegelaten als de gezondheid of het leven van de moeder in gevaar is. In andere landen is het ook toegelaten bij verkrachting, incest of als de foetus niet meer levensvatbaar is.