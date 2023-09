Na protest over stank en ongedierte: Niel haalt vanaf volgende zomer huisafval weer wekelijks op

De gemeente Niel zal in de toekomst het huisafval tijdens zomermaanden weer wekelijks, in plaats van tweewekelijks, ophalen. Begin dit jaar besliste de gemeente om de ophaling maar één keer per twee weken te doen. Maar die beslissing stuitte op heel wat protest bij inwoners die klaagden over de stank en het ongedierte die de tweewekelijkse ophaling met zich meebracht. "We zijn blij dat de gemeente heeft geluisterd", zegt inwoonster Klaartje Maes.