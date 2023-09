Nieuwe expo MAS toont het leven van gewone Antwerpenaar tijdens de Duitse bezetting

Curator Leen Beyers prijst Louis Pighini ook voor een andere reden. "Pighini was fotograaf. Tijdens de bezetting heeft hij talloze foto's getrokken van het leven in de stad, maar ook van Duitse installaties. Dat is opmerkelijk, want de Duitsers verboden om foto's te nemen. Maar mede dankzij hem hebben we een rijke fotocollectie over het leven toen."

Naast Pighini zijn er nog heel wat Antwerpenaars die grote of kleine verzetsdaden pleegden. "Leon Ceulemans is zo'n naam", zegt Beyers. "Hij was een moedige begrafenisondernemer die een sluikkrant drukte op de drukpers waar hij ook bidprentjes mee drukte. Die drukpers stond 80 jaar lang in de kelder van zijn familie en die heeft nu ook een plaats in het museum."