Nieuwe opleiding voor beginnende singer-songwriters aan de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord

De volledige opleiding duurt drie jaar en is zowel gericht op mensen die professioneel muziek willen schrijven, als op hen die er niet per se hun beroep van willen maken. "Welke richting ze na de opleiding uitgaan, kiezen ze zelf", zegt Lise. "Het is wel de bedoeling dat ze zelf gaan performen. We blijven dus niet in het klaslokaal maar we gaan echt naar buiten komen en bijvoorbeeld in een café optreden. Zo leren ze ook optreden voor een publiek. Wie de smaak te pakken heeft, kan er dan professioneel mee verder gaan."