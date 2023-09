Voetbalclubs in Retie starten met aparte meisjestrainingen: "Inspelen op belangstelling bij meisjes door succes Red Flames"

In Retie willen ook de voetbalclubs KFC Schoonbroek en KBSK Retie inspelen op het toenemende succes van het meisjesvoetbal in ons land. "Onze club is aan het groeien. We hebben op dit moment een 30-tal ploegen in competitie, maar we zien ook dat er steeds meer belangstelling komt van meisjes, mede door het succes van de Red Flames", zegt Rob Van Reusel van KBSK Retie.