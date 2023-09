Paardenkliniek Equitom in Lummen breidt uit met extra stallen en digitale operatiezaal uit glas

Dimitri Kadic, specialist in de paardenchirurgie die bij Equitom aan de slag is, kijkt er alvast naar uit om te opereren in de nieuwe operatiezaal. "Ik sta echt te popelen om hier te werken. In het nieuwe operatiekwartier zullen we erg steriel te werk kunnen gaan. Niet alleen door de glazen wanden, maar ook doordat we al het voorbereidend werk, dat bij een operatie komt kijken, in een aparte zaal kunnen uitvoeren. Zo gaan de paarden pas binnen in de echte operatiezaal wanneer ze helemaal steriel zijn."

"De glazen operatiezaal zullen we vooral gebruiken voor operaties aan bijvoorbeeld de gewrichten, pezen en het ruggenmerg", gaat Kadic verder. "Voor operaties die moeten gebeuren onder een CT-scanner of het vuilere operatie werk, zoals het verwijderen van abcessen of tumoren, zullen de andere operatiekwartieren gebruikt worden."