1.000 mensen volgen politiek debat over mogelijke fusie Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke

"Iedereen was erg respectvol tegenover elkaar", vertelt een geïnteresseerde inwoner die tegen de fusie is. "Al miste ik toch iets: het emotionele van de fusie. Je merkt heel duidelijk dat de fusie tussen Zwijndrecht en Burcht nog niet verteerd is. Wat gaat dat geven als we nu in een nog groter geheel terechtkomen?" Een andere inwoner noemde de fusie zelfs een "waanidee". "Dit gemeentebestuur kan die fusie wel op een bepaalde manier onderhandelen, maar de volgende kan dat helemaal omkeren. Ik kies dus liever eieren voor mijn geld door tegen de fusie te stemmen."