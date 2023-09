"Staande ovatie van vijf minuten": "Holly" van Fien Troch warm onthaald bij première op filmfestival Venetië

"Holly" is om 16.30 uur officieel in wereldpremière gegaan in Venetië. "De film is warm onthaald, met veel applaus", zegt filmjournalist Lieven Van Gils, die erbij was in de zaal. "Er was een staande ovatie van een vijftal minuten. Je voelt hier in Venetië de genegenheid voor de figuur van Fien Troch en haar film. Ik zag echt hoe er iets van haar schouders afviel bij dat applaus. Ook de hoofdrolspeelster Cathalina Geeraerts straalde echt."