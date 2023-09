Universiteit Antwerpen start met meten van omgevingsgeluid in de stad via slimme sensoren

Het opnemen van de omgevingsgeluiden en het verwerken van de data zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Zodra de sensoren in staat zijn om alle geluiden te herkennen, worden ze in een grootschalig onderzoeksproject gebruikt.

"Het gaat om een burgeronderzoek waarbij we geïnteresseerd zijn in wat omgevingsgeluid doet met ons en welke impact het heeft op ons leven", zegt Vuye. "Twee verschillende geluidsbronnen kunnen even luid zijn, maar wel een andere respons geven. Denk maar aan onze reactie op fluitende vogels of een auto. We gaan dus de objectieve metingen van de sensoren koppelen aan de subjectieve ervaringen van de deelnemers via bevragingen", aldus Vuye. Het hele project zal in 2025 afgerond zijn.