Provincie Antwerpen vecht erkenning Roemeens-orthodoxe geloofsgemeenschap in Turnhout aan

De Roemeens-orthodoxe parochie in Turnhout is een van de zes lokale geloofsgemeenschappen die eerder dit jaar erkend werd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). De parochie huist sinds 2019 in de Heilig Hartkerk in Turnhout en de voorbije jaren betaalde ze huur aan de Katholieke Kerk, die verantwoordelijk was voor het gebouw.

"Nu de erkenning er is, wil de kerkfabriek dat de Roemeens-orthodoxe gemeenschap de erfpacht overneemt ", zegt Luk Lemmens (N-VA) van het provinciebestuur. "Dat wil zeggen dat de gemeenschap ook zal instaan voor het onderhoud en de restauratie van het gebouw, en dan spreken we al snel over tienduizenden tot honderdduizenden euro's per jaar. Dat kunnen ze niet betalen en dan komt dat allemaal bij de provincie terecht."



"Een geloofsgemeenschap moet financieel leefbaar zijn om erkend te worden. Dat is hier niet het geval en dat willen we aanvechten", aldus Lemmens.