Zaakvoerder dood teruggevonden in eigen restaurant in Koksijde

Het parket en de politie onderzoeken een verdacht overlijden van de restaurantuitbater in Sint-Idesbald bij Koksijde. De 44-jarige man werd deze ochtend dood teruggevonden in zijn zaak 't Lusthof. Alle hulp kwam te laat.

"We bevestigen dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden, maar alle pistes liggen nog open", meldt het parket. Er is een wetsdokter ter plaatse, die moet nu onderzoeken wanneer en hoe de man precies om het leven is gekomen.

Restaurant 't Lusthof was erg bekend in de streek en de uitbater stamt af uit een echte horecafamilie. Volgens zijn omgeving had de eigenaar de laatste tijd wat persoonlijke problemen, maar de zaak zelf draaide wel nog steeds goed.