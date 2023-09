Royals op zondag - Prinses Amalia "discreet" op stap met koning Filip in Venetië en koningin Margrethe haalt aftiteling op Netflix  

Nikolai ontkent in weinig bewoordingen dat de relatie met zijn tante, kroonprinses Mary, scheef zit. Eerder kwam een Spaans magazine met het verhaal op de proppen dat de spanningen te wijten waren aan... de verliefdheid van Joachim. Op een gala zou hij in een dronken bui zijn schoonzus Mary hebben proberen kussen.



Nikolai kan echter rekenen op Mary voor tips. Zij groeide op in Australië waar haar zus Jane en vader John nog altijd wonen. "Ze gaf me een survivalgids over wilde dieren en raadde me Palm Beach aan, alsook overal zonnecrème te smeren."



De jonge graaf geeft ook een compliment aan zijn grootmoeder. Koningin Margrethe (83) stelde woensdag samen met de cast de Netflix-film "Ehrengard" voor in Kopenhagen. "Ze werkt samen met Netflix. Hoe cool is dat! Ik hoop haar in de aftiteling te zien", zegt Nikolai. De erg creatieve Margrethe ontwierp mee de decors en kostuums.