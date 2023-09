Saliha Raiss is nieuwe schepen in Molenbeek dankzij oppositie

Raiss is geboren en opgegroeid in de Maritiemwijk in Molenbeek. Ze kent het openbare leven goed. Ze is bestuurslid bij onder andere de MIVB en de Brusselse Huisvestingsmaatschappij. Raiss is ook actief bij RWDM Girls en werkte lang voor Brussels parlementslid Fouad Ahidar, waar ze vooral bezig was met huisvesting.