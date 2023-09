Sasbrug in Ruisbroek gaat ruim twee weken dicht voor werkzaamheden

"In de droge zomer van 2022 werd het pompsysteem al uitgetest met tijdelijke pompinstallaties die daarna weer werden afgebroken", licht Desmeth toe. "Die test was positief, dus nu kunnen er definitieve pompen komen. De installatie zal via buisleidingen onder de sasbrug lopen. De bedoeling is om soortgelijke pompinstallaties ook aan te leggen aan de sluizen in Lot, Halle en Lembeek."

Het autoverkeer wordt van maandag 11 september tot woensdag 27 september langs de Driefonteinenbrug op de grens tussen Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos of langs de sasbrug in Lot gestuurd. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel toegankelijk.